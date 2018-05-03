«التموين»: طرح دواجن فرنسية وبولندية بـ 19 جنيهًا للكيلو

أكد مصدر مسؤول بإحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أنه يتم طرح الدواجن المجمدة الفرنسية والبولندية في المنافذ المتنقلة بالمحافظات بسعر 19 جنيها للكيلو بجانب طرح اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو.



وتابع المصدر انه هناك إقبالا من المواطنين علي شراء الدواجن الفرنسية والبولندية، نتيجة تراجع أسعارها مقارنة بأسعار الدواجن المحلية التي قفزت إلى 32 جنيها للكيلو.



وأوضح أن المنافذ المتنقلة تشمل ضخ الأسماك المجمدة بأسعار مخفضة تصل إلى 25% و30%.