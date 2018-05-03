القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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الخميس 03/مايو/2018 - 12:37 م

الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2154686

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية نهارًا، لطيف ليلا.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة، وعلى غرب البحر المتوسط وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية قد تمتد على محافظات الدلتا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39
وسط الدلتا 25 39
الإسكندرية 22 26
بلطيم 22 32
مطروح 20 25
السلوم 17 24
سيوة 21 30
بورسعيد 24 30
دمياط 22 30
العريش 20 36
رفح 19 34
الإسماعيلية 24 40
السويس 24 40
رأس سدر 24 32
نخل 19 39
نويبع 23 34
طابا 22 34
كاترين 11 25
الطور 25 35
شرم الشيخ 25 34
الغردقة 24 33
مرسى علم 25 33
الفيوم 23 39
بنى سويف 23 39
المنيا 25 38
أسيوط 26 39
سوهاج 27 40
قنا 26 40
الأقصر 26 42
أسوان 27 44
أبوسمبل 25 44
الوادى الجديد 23 45
شلاتين 25 34
أبورماد 24 33
رأس حدربة 25 33
حلايب 26 33


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28 42
المدينة 27 39
الرياض 25 38
المنامة 27 33
أبوظبي 27 37
الدوحة 27 37
الكويت 24 36
دمشق 16 32
بيروت 22 30
عمان 19 32
القدس 18 30
غزة 21 34
بغداد 21 34
مسقط 30 36
صنعاء 11 27
الخرطوم 27 46
طرابلس 17 25
تونس 14 24
الجزائر 12 18
الرباط 11 21
نواكشوط 18 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


الصغرى العظمى
أنقرة 14 29
اسطنبول 15 24
إسلام آباد 21 33
نيودلهي 28 39
جاكرتا 24 33
بكين 16 27
كوالالمبور 25 33
طوكيو 13 23
أثينا 15 26
روما 13 21
باريس 09 20
مدريد 09 21
برلين 07 19
لندن 10 18
مونتريال 09 20
موسكو 10 22
نيويورك 18 30
واشنطن 19 30

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