ضبط متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أخطر تاجر للأقراص المخدرة في منطقة المرج، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد أن "حسن. ع"، 35 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا، آخرها 28754 لسنة 2015م المرج " مخدرات "، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم، مكانًا لتجارته غير المشروعة.



تم إخطار اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإجراء التحريات وتبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب حسام رضا متولى، الضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته المضبوطات 7400 قرص ترامادول المخدر، مبلغ مالي 1939 جنيها، وهاتف محمول.



بمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل اتصاله بعملائه.



أمر اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، بإعداد المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.