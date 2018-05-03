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الخميس 03/مايو/2018 - 12:35 م

صرف 1.6 مليون جنيه للحالات الإنسانية في الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
أ ش أ
dostor.org/2154684

قال مدير عام مديرية القوي العاملة والهجرة بالوادي الجديد عبدالحميد إسماعيل، إنه تم صرف 1.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بمراكز المحافظة الخمسة، مشيرا إلى أنه تم صرف هذه الإعانات اعتبارا من شهر يوليو 2017 وحتى الآن.

وأضاف إسماعيل - في بيان اليوم -: أن "المديرية تواصل خلال الفترة الحالية التنسيق مع عدة جهات معنية أخرى، إنهاء إجراءات التأمين على العمالة غير المنتظمة خلال 3 أشهر من الآن؛ بهدف ضمان الحقوق المالية الاجتماعية لهم"، مؤكدا أن صرف هذه الإعانات المادية يأتي في إطار دور الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة.

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