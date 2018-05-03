«الحسيني»: مخصصات الصرف الصحي والنظافة تحتاج زيادة مضاعفة

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أنهت مناقشة موازنات 5 محافظات هى: دمياط، والبحر الأحمر، والإسكندرية، وأسوان، والجيزة، ويجري إعداد التقرير الخاص بها، منوهًا بأن اللجنة تستكمل مناقشة باقي المحافظات الأسبوع المقبل، وذلك بعد مطالبتها بضرورة حضور ممثلين من المحافظات ووزارتي المالية والتخطيط.



وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة طالبت بإرسال بيان تفصيلي حول جميع المخصصات، وليس فقط إرسال المجمل العام لكل محافظة، وذلك حتى يتم بحث المخصصات التي تحتاج لزيادة، والتي لديها فائض يمكن حرمانها من الزيادة وإعطاؤها بندا يحتاج بالإضافة إلى زيادة مخصصات هيئة النظافة بمحافظتي القاهرة والجيزة، للضعف.



وأضاف الحسيني أن مجمل المناقشة حول هذه المحافظات تم تلخيصه في زيادة بنود الصرف الصحي، والنظافة، وتفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الكشف عن مسار صرف المخصصات، بالإضافة إلى وضع خطة بميزانية مخصصة لكل محافظة لاستكمال المشروعات القومية سواء العالقة أو التي سيتم البدء فيها، منوهًا بأن كل عام لا بد أن تتغير اهتمامات الموازنات، فالعام الجديد يجب توجيه الزيادة للمشروعات القومية.