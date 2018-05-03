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اقتصاد
الخميس 03/مايو/2018 - 12:34 م

2 % زيادة فى أرباح «OMV» النمساوية خلال 3 أشهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2154681

حققت شركة النفط النمساوية OMV أرباحا تشغيلية معدلة أعلى من التوقعات في الربع الأول من العام، بدعم من حصة جديدة في حقل غاز روسي وزيادة الإنتاج في ليبيا، وهو ما ساهم في ارتفاع المبيعات.

وقالت الشركة إن الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة، وبعد استبعاد البنود الخاصة ومكاسب أو خسائر المخزونات، زادت 2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 818 مليون يورو، ما يعادل 980.4 مليون دولار.

وتفاوت أداء عمليات المنبع والمصب إذ زادت أرباح عمليات المنبع، التي تشمل استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بنسبة 36% بينما انخفضت أرباح أنشطة المصب 24% بسبب ضعف نشاط التكرير، وغياب وحدة بترول "أوفيسي" التركية التي باعتها الشركة العام الماضي.

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