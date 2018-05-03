أعضاء الكنيست ممنوعون من حضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

قال مصدر داخل البيت الأبيض، للقناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي، إنه لم تتم دعوة أعضاء الكنيست الإسرائيلي من أجل حضور حفل افتتاح السفارة.



وقالت القناة الإسرائيلية إن سبب قرار حظر أعضاء الكنيست غير معروف، ولكن من الممكن تقدير أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء الاستفزازات، سواء السياسية أو غير ذلك، مثل صورة السيلفي التي التقطها عضو الكنيست أورين هازان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، والتي أدت إلى منع الوزراء من الاحتفالات الرسمية خلال الزيارة.



ومن المقرر نقل السفارة الأمريكي لدى تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، يوم 14 مايو الحالي بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.



وأعلن ترامب، في ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية إليها.



