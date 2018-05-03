دعوى تطالب بحظر تطبيق لعبتى «الحوت الأزرق ومريم» فى مصر

أقام المحامى عبدالله نصار، دعوى قضائية بمجلس الدولة، طالب فيها بحظر تطبيق لعبة الحوث الأزرق فى مصر، بعد تسببها بالعديد من حوادث الانتحار فى البلاد.



واختصم مقيم الدعوى التى حملت رقم 35834 لسنه 72 قضائية، كلا من: وزير الاتصالات بصفته، ورئيس الجهاز القومى للاتصالات.



وذكرت الدعوى، أن اللعبة انتشرت مؤخرًا بين أوساط الطلاب الصغار، وتستهدف صغار السن ويترتب على اتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة إيذاء الشخص لنفسه أو لذويه، بما قد يصل بالأمر أحيانًا إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل، وهو أمر يمس أمن وسلامة قطاع عريض من الأسر المصرية.



وأوضحت أنه يجب أن تُغلق هذه الألعاب والتطبيقات الخطيرة على غرار دولة تونس، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية فى مدينة سوسة الساحلية بتونس فى مارس الماضي، حكمًا مستعجلًا يقضى بإلزام الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإلكترونية المتعلقة بلعبتى "الحوت الأزرق" و"مريم".