«السعيد» تُكرم المتميزين من مديري المراكز التكنولوجية بالسويس

توجهت دكتورة، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أكاديمية النصر للبترول على هامش زياتها لمحافظة السويس، وذلك للقيام بتكريم المتميزين من مدراء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين عن المجهود المبذول والذي أسهم في نجاح تجربة ميكنة تلك المراكز في مرحلتها الثانية، كما تقدمت لهم بالشكر علي عطائهم وأداء واجبهم تجاه وطنهم وأهل محافظتهم الكرام.



وأشارت إلى، أن إنشاء تلك المراكز يصب في المرتبة الأولي في صالح المواطن من حيث تيسير تقديم الخدمات المراد الحصول عليها فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.



وقالت السعيد، خلال كلمتها أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، سعيًا لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي



كما أكدت على أن تطوير المحليات يهدف إلى تقديم خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال تلك المراكز التكنولوجية، والتي تضم أحدث التقنيات لضمان الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها.



وأشارت إلى، حرص الوزارة على تطبيق الأساليب الحديثة حيث تتيح المنظومة للمواطن الاستعلام عن موقف الخدمة المقدمة من الإنترنت.



وصرحت السعيد، أن لأول مرة يتم إطلاق عدد 8 خدمات للمحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بمحافظات مدن القناة كمرحلة أولى مما يوفر على المواطن الذهاب إلى مقر الحي ويقلل معدلات التردد وبالتالي تقليل معدلات الزحام.



جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتورة هالة السعيد، لمحافظة السويس اليوم لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء المحافظة، ويصاحبها اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، وذلك في إطار خطة الوزارة لميكنة كافة الخدمات الحكومية وحرصًا على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتنفيذًا لتوجيهات ا رئيس الجمهورية، وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة، رئيس مجلس الوزراء لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة لهم.



وكانت هالة السعيد، قد شهدت في بداية زيارتها للمحافظة فيلم تسجيلي عن المراكز التكنولوجية وأخر تناول إنجازات مشروعات المحليات تلاه عرض تقديمي يتناول السويس في أربع سنوات لتتجه بعدها لزيارة كلية الطب بجامعة السويس حيث أشادت وزيرة التخطيط بالتطورات التي شهدتها الجامعة وكلية الطب بشكل خاص.



