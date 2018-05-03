سقوط سائق هارب من قضية سرقة بالفيوم

ألقي المقدم وائل عبدالحي، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا بالفيوم، القبض على سائق هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية سرقة.



كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث

، يفيد تمكن قوة أمنية من وحدة مباحث إطسا من ضبط "سامر. ك"، 28 سنة، سائق، هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره علي ذمة القضية رقم 5237 لسنة2018.



وأمام العميد رجب غراب، رئيس المباحث الجنائية اعترف المتهم أنه ذات الشخص المطلوب فتحرر له المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.