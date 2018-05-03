وزير الدفاع التونسي يؤكد استعداد القوات العسكرية لتأمين الانتخابات

أكّد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، استعداد القوات العسكرية لتأمين الانتخابات البلدية يوم 6 مايو الجاري.



وقال الزبيدي، في تصريحات اليوم: إن "الوضع الأمني العام تحت السيطرة، لكنه أقر في المقابل بوجود تهديدات مستمرة من قبل عدد قليل من الإرهابين المتواجدين بالمرتفعات الغربية للبلاد".



واعتبر وزير الدفاع أنّ أي حل سياسي في ليبيا سينعكس إيجابا على الوضع الأمني في تونس، موضحا أنّ خطر الإرهاب على الحدود التونسية الليبية مازال قائما، مشيرا إلى انتهاء الوزارة من إعداد قوة متنقلة متطورة لحماية الحدود، مضيفا أنّه من المنتظر الانتهاء من إعداد قوة أخرى ثابتة خلال الأشهر القليلة القادمة.



كما أكّد أهمية التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري على مستوى العتاد والآليات، وفي مكافحة الإرهاب، معبّرا عن تطلعه لمزيد من هذا التعاون في المرحلة المقبلة.



ولفت الزبيدي إلى أن أعمال اللجنة التونسية الأمريكية المشتركة في المجال العسكري للعام الماضي، حققت أغلب الأهداف التي تم تحديدها.