محكمة عراقية تقضى بالسجن المؤبد على 8 أجنبيات

قالت الوكالة الألمانية، إن المحكمة الجنائية المركزية العراقية فى بغداد - اليوم الخميس - قضت بالسجن المؤبد بحق ثماني إرهابيات أجنبيات ينتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقى: إن "المحكمة الجنائية المركزية قضت بالسجن المؤبد بحق ثماني إرهابيات أجنبيات من دول مختلفة، ثلاث منهن من تركيا، ومثلهن من أذربيجان، وواحدة من أوزبكستان وأخرى من سوريا".



وأضاف: أن "الأحكام على الإرهابيات صدرت وفق قانون مكافحة الإرهاب مع إبعادهن خارج العراق عن طريق مديرية الإقامة بعد انقضاء مدة أحكامهن".