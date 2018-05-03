نائب المنوفية: «الري» متخاذلة في تطبيق الرقابة على تطهير الترع

تقدم النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة بركة السبع وقويسنا بالمنوفية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الري محمد عبد العاطي، ووزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، حول ضعف الرقابة من قبل الوزارتين.



وأضاف "رفعت" - فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" -: أن "هذا التخاذل ظهر في العقود المحررة بين المقاولين المسئولين عن تطهير الترع والمصارف، والتي تلزم المقاول بتطهير الترع ورفع ناتج الحفر بعيدًا عن الحواف لعدم تعطيل حركة الطريق، مشيرًا إلى أنه تم تطهير الترع باستخدام الكراكات دون رفع ناتج عملية التطهير، ما يدل على وجود الفساد وضعف الرقابة بوزارة الري".