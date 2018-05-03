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الثقافة
الخميس 03/مايو/2018 - 12:30 م

«جوته القاهرة» يحتفل بمرور 60 عامًا على تأسيسه في 10 مايو

«جوته القاهرة» يحتفل
زينب إبراهيم
dostor.org/2154666

يُنظم معهد جوته الألماني بالقاهرة احتفالية تحت عنوان "60 عامًا معهد جوته القاهرة" يوم 10 مايو المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بمناسبة مضي ٦٠ عامًا على وضع حجر الأساس لأول تبادل ثقافي ومجتمعي هام بين مصر وألمانيا.

افتُتِحت أول دورة لتعليم اللغة الألمانية في مبنى معهد جوته الكائن بشارع البستان عام ١٩٥٨، ثم تطور معهد تعليم اللغة ليصبح واحدًا من أكبر معاهد جوته على مستوى العالم بمكتبته التي تعد من أحدث وأشمل المكتبات الموجودة فى المنطقة وبعدد هائل من البرامج الثقافية المتنوعة.

يُذكر أن الدعوة متاحة للجميع، ويشمل برنامج الحفل الفعاليات الثقافية المختلفة والذي يضم أنشطة متنوعة يقدمها قسم اللغة الألمانية، وقسم البرامج الثقافية والمكتبة مع عروض موسيقى ورقص مقدمة من مجموعة مميزة من الفنانات والفنانين من مصر وألمانيا.

«جوته القاهرة» يحتفل بمرور 60 عامًا على تأسيسه في 10 مايو
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