«حامد»: إنشاء مدينة للمخلفات على طريق عتاقة بنصف مليار جنيه

قال اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، إن المحافظة بصدد تنفيذ مدينة إدارة المخلفات تتوسط حي حجوب – وادي عتاقة على مساحة 6 كيلو متر مربع لإعادة تدوير القمامة بأنواعها المختلفة صلبة وإلكترونية ومخلفات بناء من خلال ثلاث مصانع، بتكلفة 500 مليون جنيه.



وأَضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الخميس علي هامش زيارة وزيرة التخطيط لمحافظة السويس أنه سيتم إطلاق مشروع لوجستي الأسبوع المقبل، بالتعاون مع وزارة التموين علي مساحة 50 فدان يشمل إنشاء 2 هايبر بمنطقة عيون موسي شرق قناة السويس بتكلفة 85 مليون جنيه.