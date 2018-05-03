«العقاد» يتقدم بطلب إحاطة بسبب حريق المتحف المصرى

تقدم النائب محمد العقاد بطلب إحاطة لوزير الآثار، بشأن الحريق الذى اشتعل منذ عدة أيام بالمتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، مطالبا باستدعاء الوزير للبرلمان للوقوف على التفاصيل الكاملة حول هذه الواقعة.



وأضاف العقاد، فى بيان صحفى له اليوم، أن التحقيقات الأولية كشفت أن الحريق اندلع بسبب تطاير الشرار الناتج عن استخدام جهاز اللحام والصاروخ الكهربائى، وكان بالواجهة الخلفية الغربية للمبنى التى تغطى الواجهة الخرسانية والأعمدة المستخدمة فى الصعود على تلك الواجهة "السقالات".



وطالب عضو مجلس النواب بكشف النقاب عن أسباب هذه الواقعة وإعلان نتائجها للرأى العام، خاصة بعدما تداول بعض المتربصين بالدولة هذه الواقعة بشكل به إساءة لأجهزة الدولة، الأمر الذى قد ينعكس بالسلب على السياحة المصرية، ولهذا لابد من سرعة عرض نتائج التحقيقيات فور انتهاء النيابة منها للرأى العام، حتى لا نترك فرصة للمتربصين لاستغلالها ضد الدولة المصرية.