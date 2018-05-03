القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
سياسي
الخميس 03/مايو/2018 - 12:27 م

«العقاد» يتقدم بطلب إحاطة بسبب حريق المتحف المصرى

حريق المتحف المصرى
حريق المتحف المصرى
كريمة أبو زيد
dostor.org/2154659

تقدم النائب محمد العقاد بطلب إحاطة لوزير الآثار، بشأن الحريق الذى اشتعل منذ عدة أيام بالمتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، مطالبا باستدعاء الوزير للبرلمان للوقوف على التفاصيل الكاملة حول هذه الواقعة.

وأضاف العقاد، فى بيان صحفى له اليوم، أن التحقيقات الأولية كشفت أن الحريق اندلع بسبب تطاير الشرار الناتج عن استخدام جهاز اللحام والصاروخ الكهربائى، وكان بالواجهة الخلفية الغربية للمبنى التى تغطى الواجهة الخرسانية والأعمدة المستخدمة فى الصعود على تلك الواجهة "السقالات".

وطالب عضو مجلس النواب بكشف النقاب عن أسباب هذه الواقعة وإعلان نتائجها للرأى العام، خاصة بعدما تداول بعض المتربصين بالدولة هذه الواقعة بشكل به إساءة لأجهزة الدولة، الأمر الذى قد ينعكس بالسلب على السياحة المصرية، ولهذا لابد من سرعة عرض نتائج التحقيقيات فور انتهاء النيابة منها للرأى العام، حتى لا نترك فرصة للمتربصين لاستغلالها ضد الدولة المصرية.

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لحريق المتحف المصري الكبير

تفاصيل معاينة النيابة لآثار حريق المتحف المصرى الكبير

حي الهرم: شرارة لحام وراء اشتعال المتحف الكبير

«الآثار» تعلن تفاصيل حريق الواجهة الخلفية للمتحف الكبير (صور)

اقرأ أيضًا
منذ شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

ضبط عملات برونزية من العصر اليوناني قبل تهريبها

السعودية تقرر الاستثمار في مشروع جديد بمصر

الموافقة على اتفاقية قرض مع «العربي للإنماء» بـ 26 مليون دينار كويتي

لافروف: العلاقات الروسية- الأمريكية مستمرة في التدهور

الأكثر قراءة

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

انتحار شاب في محطة مترو غمرة

ألبومات الصور

«الزملوط» يهدي طلاب الثانوية كتاب الجمهورية التعليمي مجانًا

بالصور.. «عبدالعظيم» يتفقد منشآت ومصانع «الحرفيين» بأبورديس

استمرار مؤتمر التنمية المستدامة لدعم السياحة لليوم الثاني

«سليم الأنصاري هينتقم».. كلمة سر «كلبش2»

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

انتحار شاب في محطة مترو غمرة

كشكول

المتظاهرون أمام "التعليم" يرفضون فض المظاهرة.. والأمن يغلق الشوارع ويمنع الصحفيين

تعالي الهتافات أمام "التعليم".. والأمن يستدعي الشرطة النسائية للمتظاهرين

انتشار قوات الأمن أمام "التعليم" ومنع مرور المارة

بحضور علماء الأزهر.. حركة وعي تعقد مؤتمر "مواجهة الإدمان " غدا

وزير التعليم: فلسفة النظام الجديد تهدف لإنشاء أجيال تفهم تراثها وتاريخها

الأمصار

ليبيا: الاعتداء على شبكة كهربائية بمدينة سرت

بالصور.. تحطم طائرة شحن أمريكية ومقتل جميع الركاب

أكبر بنك في أستراليا يعترف بفقدان بيانات 20 مليون عميل

الكويت: مجلس الوزراء يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد

اليوم.. الذكرى الـ 25 لليوم العالمي لحرية الصحافة

منوعات

علاج مرضى «عدم تجلط الدم» مدى الحياة بحقنة واحدة

تشخيص «التوحد» عند الرضع بواسطة أشعة المخ الكهربائية

أستاذ علم اجتماع: غرس قيم الولاء للوطن تحمى الشباب من التطرف

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك