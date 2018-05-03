حزب مستقبل وطن ببورسعيد يناقش خطة العمل المقبلة

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن ببورسعيد اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات المختلفة لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة والخدمات التى تهم المواطن البورسعيدى.



حضر الاجتماع أحمد عزام أمين عام حزب مستقبل وطن ببورسعيد، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، وأعضاء الأمانات المختلفة.



وأعلنت أمانة الحزب عن استعدادها لإطلاق فعالية تحت عنوان "رمضان بتاعنا كلنا" لتقديم الخدمات ومساعده المواطنين.