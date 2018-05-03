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الخميس 03/مايو/2018 - 12:26 م

حزب مستقبل وطن ببورسعيد يناقش خطة العمل المقبلة

أمانة حزب مستقبل
أمانة حزب مستقبل وطن
أشرف لاشين
dostor.org/2154658

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن ببورسعيد اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات المختلفة لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة والخدمات التى تهم المواطن البورسعيدى.

حضر الاجتماع أحمد عزام أمين عام حزب مستقبل وطن ببورسعيد، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، وأعضاء الأمانات المختلفة.

وأعلنت أمانة الحزب عن استعدادها لإطلاق فعالية تحت عنوان "رمضان بتاعنا كلنا" لتقديم الخدمات ومساعده المواطنين.

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