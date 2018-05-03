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اقتصاد
الخميس 03/مايو/2018 - 12:26 م

80 مليار جنيه استثمارات تراكمية للمصريين فى عقارات دبى

عقارات دبى
عقارات دبى
بكر بهجت
dostor.org/2154657

قال ماجد المري مدير الترويج بمركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في حكومة دبي، إن المستثمرين المصريين يمثلون أهمية كبيرة لدى حكومة دبي، مشيرًا إلى أنهم يمثلون نسبة كبيرة من مشترى العقارات خلال السنوات الماضية، إذ بلغ حجم الاستثمار التراكمي لهم نحو ١٧ مليار درهم، ما يُعادل نحو ٨٠ مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي وشركة MREC مكانك العقارية مصر الخاص بتشجيع الاستثمار العقاري في مصر والخليج.

وأضاف "المري" أن هناك ضرورة حالية لتبادل الخبرات بين الشركات المصرية والإماراتية، والاستفادة من التجارب الناجحة لكلتا الدولتين في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، في ظل الطفرات التي حققتها كلا البلدين في هذا القطاع الحيوي.

من جانبها، أكدت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك دبي، أن هناك إرادة قوية من قبل الدائرة لتحفيز تبادل الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال بين شركات مصر ودبي، لافتة إلى أن عرض الفرص المتاحة في مصر ودبي يأتي على رأس الأولويات.

وأشارت إلى أن حكومة دبي عبر دائرة الأراضي والأملاك تقدم العديد من الضمانات للمستثمرين، كما تعد أول دائرة حكومية في قطاع العقارات بالعالم، تطبق تقنية بلوك تشين والذي يعد أحد أهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية.


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