إحالة مدير مخبز بالفيوم لمحكمة أمن الدولة لتصرفه في 25 طن دقيق

تمكنت حملة تموينية مكبرة قادها العقيد محمد إلهامي أبو القاسم، رئيس مباحث التموين الفيوم، من ضبط مدير مخبز بلدي بنطاق قسم ثان، لتصرفه في كميات كبيرة من حصص الدقيق المدعم المخصص للمخبز وبيعها بالسواق السوداء.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، يفيد تمكن حملة من مباحث التموين، من ضبط "كمال.أ" مدير مسئول بمخبز بلدي بنطاق قسم شرطة ثان، بعد اكتشاف تصرفه في كميات كبيرة من حصص الدقيق المدعم المخصص للمخبز بإجمالي 25 طن و65 كيلو، وبيعها بالسوق السوداء.



تحرر عن الواقعة المحضر رقم 612 جنح أمن دولة طواريء لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.