ارتفاع التضخم فى تركيا خلال أبريل

أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم الخميس، عن أن التضخم ارتفع في أبريل بـ87ر1% عن الشهر السابق، وبـ85ر10% على أساس سنوي.



ومن بين أكثر القطاعات ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي، سجلت تكاليف النقل ارتفاعا بـ45ر16%، بينما ارتفعت أسعار الملابس والسلع المماثلة بـ03ر12%.



وسجلت الليرة التركية، وهي واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً، مزيدًا من التراجع في مقابل الدولار واليورو في التعاملات الصباحية.



كان المركزي التركي قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسى، فى مسعى لضمان استقرار الأسعار، إلا أن وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد آند بورز" خفضت أمس تصنيف السندات السيادية التركية مرة أخرى، ما يعنى أنها أصبحت أعلى من حيث المخاطر.