78.4 مليون جنيه أرباح «الدلتا للسكر» فى 3 أشهر

قالت إدارة البورصة إن المؤشرات المالية لشركة الدلتا للسكر كشفت عن انخفاض أرباحها بنسبة 42% خلال الرباع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة أنها حققت أرباحا بلغت 78.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية مقابل أرباح بلغت 135.57 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 244.03 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 504.05 مليون جنيه بالربع المقارن من 2017.



وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى زيادة المخزون من المنتجات وانخفاض المبيعات.



وحققت الشركة أرباحا بلغت 482.5 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 142.4 مليون جنيه في 2016.