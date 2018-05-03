647.2 مليون دولار أرباح «أديداس» فى 3 أشهر

صعدت أرباح شركة "أديداس" فى الربع الأول من العام الحالى بأكثر من التوقعات، فيما زادت إيراداتها بأقل من التقديرات.



وقالت الشركة الألمانية للمنتجات الرياضية، في بيان اليوم الخميس، إنها حققت صافي أرباح بقيمة 540 مليون يورو (647.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 456 مليون يورو في الفترة المماثلة من 2017.



وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن صافي أربح "أديداس" سيرتفع عند 510 ملايين يورو.



وأوضحت البيانات أن إجمالي المبيعات شهد زيادة عند 5.54 مليار يورو في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 5.44 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.