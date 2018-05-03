«تواضروس» يستقبل أطفال 57357 بالمقر الباباوي

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مجموعة من أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا تواضروس رحب بالأطفال وقدم لهم مجموعة من الألعاب والهدايا، كما تم التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الأطفال التي زارت المستشفى، لافتا إلى أن البابا أشاد بالدور الإنساني العظيم الذي تقوم به مستشفى 57357 في علاج الأطفال والمساعدة على رسم ابتسامة على وجه الأطفال وأسرهم.



وأضاف أن البابا زار المستشفى في شهر أغسطس من العام الماضي، وأنه حريص على تشجيع كافة المؤسسات والمشروعات التى تهتم بخدمة الإنسان في مختلف المجالات.

