الأحد.. البحث العلمي واليونسكو ينظمان دورة تدريبية للمعلمين

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يوم الأحد المقبل، الدورة التدريبية الإقليمية للمعلمين في مجال الأخلاقيات، والتي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع مكتب اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة، بقاعة إبراهيم بدران بالأكاديمية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



يشهد افتتاح الدورة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، وذلك في إطار التعاون القائم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر ومكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة.



وتهدف الدورة إلى تدريب المشاركين من مصر والبلدان العربية على مناهج وأساليب تدريس الأخلاقيات وطرق التقييم والمتابعة للطلاب، بالإضافة إلى التعريف بالمصادر التعليمية في هذا المجال.