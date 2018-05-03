«التخطيط»: تطوير 318 وحدة محلية

قال اللواء محمد عزي مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة انتهت من تطوير 318 وحدة محلية على مستوى الجمهورية بما فيها محافظات القناة، منها 102 وحدة محلية في المستوى الأولى ثم 156 وحدة في المستوى الثاني.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقد بمقر أكاديمية نصر للبترول والتدريب بحضور وزيري التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ السويس، أن برنامج تطوير الخدمات الحكومية يهدف إلى الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات الحكومية وتحقيق مزيد من الرقابة والمتابعة بما يسهم في تقديم خدمة أفضل للمواطن، ودعم متخذي القرار بمعلومات آنية دقيقة بصورة دقيقة وسريعة، وتفادي الأخطاء.



وأشار إلى أن من خلال مشروع تطوير خدمات هيئة المجتمعات العمرانية لن يكون هناك تعامل مباشر نهائيا بين طالب الخدمة ومقدمها وإنما سيقتصر الأمر على مكاتب أمامية تعمل كحلقة الوصل بين المواطن والإدارات الخلفية.