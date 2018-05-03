عودة الفيلم العربي على شاشة النيل الدولية بـ«أيام السادات»

أصدرت تغريد حسين، رئيس قناة النيل الدولية، قرارا، بعودة الأفلام من جديد، بدءا من الغد، الجمعة، على شاشة القناة، حيث من المقرر إذاعتها في هذا اليوم كل أسبوع بعد "أهم أنباء العاشرة مساء".



واختارت تغريد حسين، فيلم أيام السادات؛ ليكون بداية للافتتاح على الشاشة، وذلك تزمنا مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، والذي يروي السيرة الذاتية للرئيس الراحل محمد أنور السادات.



وأوضحت- خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته، مع فريق عمل القناة، أمس، لبحث عودة بث الأفلام العربية على شاشة القناة، أن هذا القرار يترتب عليه إيصال رسالة إلى العالم الخارجي، تعكس قوه مصر الناعمة، وأهمية صناعة السينما في حياة المصريين كمرآة تعكس ثقافتنا، ولإلقاء الضوء على نجوم مصر العالميين.

