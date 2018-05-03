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الخميس 03/مايو/2018 - 11:00 ص

الصليب الأحمر يطالب بإطلاق سراح ممرضة مختطفة فى الصومال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2154446

أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أنها ستتواصل مع السلطات الصومالية، فى محاولة لتأمين إطلاق سراح ممرضة ألمانية تعمل فى اللجنة، مطالبة بإطلاق سراحها فورًا دون قيد أو شرط.

ولفتت اللجنة، إلى أن الممرضة كانت تعمل في العاصمة الصومالية مقديشيو، واقتحم مسلحون مجمع اللجنة السكني بالعاصمة واختطفوها.

وأعرب دانيال أومالي رئيس بعثة اللجنة الدولية في الصومال عن القلق البالغ إزاء سلامة الممرضة، مضيفًا:"أنها ممرضة تعمل كل يوم في سبيل معالجة وإنقاذ أرواح الأشخاص الأكثر ضعفًا في الصومال".

وقال شهود عيان "إن الشرطة وقوات أمن أخرى أغلقتا المنطقة بعد الحادث".

كان مسلحون مجهولون قد قتلوا، بالرصاص في مقديشيو الثلاثاء الماضي، عاملة إغاثة صومالية تعمل بمنظمة الصحة العالمية.

ولم يعرف بعد الدافع وراء قتلها ولاذ المسلحون بالفرار.

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