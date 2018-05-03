«البنا» يشارك في اجتماعات الشركة السودانية المصرية للتكامل بالخرطوم

شارك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، والتي تعقد حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم.



وأكد وزير الزراعة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، والحرص المتبادل من القيادة السياسية في البلدين، على تعميق تلك العلاقات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.



وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، في تحقيق تنمية زراعية حقيقية وشاملة، للبلدين، بما يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي.



ومن المقرر أن يعقد البنا على هامش زيارته للسودان، عددا من اللقاءات مع عدد من المسئولين بدولة السودان، والخبراء في المجالات المرتبطة بالزراعة، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والبحوث في المجالات الزراعية المختلفة، وجذب المزيد من الاستثمارات في المجال الزراعي بمصر.



والتقى وزير الزراعة فور وصوله إلى السودان، الدكتور بدر الدين الشيخ وكيل وزارة الزراعة والغابات السوداني، وأسامة شلتوت السفير المصري بالخرطوم، حيث أكد البنا خلال اللقاء حرص مصر على تحقيق التكامل في المجال الزراعي بين قطري وادي النيل بما يسهم في زيادة الانتاج لتحقيق الأمن الغذائي، وبما سيعود بالنفع على القارة السمراء ككل.