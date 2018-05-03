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الخميس 03/مايو/2018 - 10:57 ص

تحقيقات موسعة مع مسؤولين بـ«التربية والتعليم» بتهمة التقاعس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2154441

يجري المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيق مع بعض المسئولين بوزارة التربية والتعليم في واقعة الامتناع عن تنفيذ قرار إحالة كلًا من، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ومدير المركز القومي للبحوث التربوية لمجلس التأديب المختص بالمخالفة لما انتهت إليه التحقيقات.

وكانت النيابة الإدارية انتهت في القضية رقم 76 لسنه 2016 رئاسة الهيئة إلى أن الدكتور مجدي محمد أمين، مدير المركز القومي للامتحانات، والدكتورة جيهان كمال محمد، مدير المركز القومي للبحوث التربوية بوزارة التعليم بوصفهما عضوا لجنة الوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم، لم يراعوا الضوابط والإجراءات اللازمة لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بعدم استيفاء الشكل القانوني لتلك الكشوف وعدم إثبات كافة البيانات على الوجه المقرر قانونًا في كشف التقييم المدون بمعرفته وذلك لقيام الأول بإثبات بيانات هناء محمد سعد الله، المتقدمة للوظيفة المذكورة بخط اليد أسفل الجدول دون قيامه بتحديد الدرجة الخاصة بها عن تقييم التدرج الوظيفي رغم قيامه بتحديد درجة التقييم لذات البند للمتقدم الآخر لذات الوظيفة بكشوف التقييم، ودون إثبات مجموع الدرجات الخاصة بجميع المتقدمين ولم يوقع على كشف التقييم، وقيام الثانية بعدم إثبات مجموع درجات المتقدمين وقيامها بالتعديل في الدرجات وكتابة كلمة (تحجب) على كشف التقييم الخاص بها قرين هذه الوظيفة رغم عدم اختصاصها بذلك بحسبان أن أعضاء اللجنة هم المنوط بهم وضع الدرجات التقييم وكذا إثباتها عبارة (لم يتم اختيار أحد المتقدمين لعدم حصولهم على نسبة النجاح) قرين الوظيفة المذكورة دون علم باقي أعضاء اللجنة ورغم عدم اختصاصها بإحراء هذا التعديل

وأكد المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مديري المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي يشغلان وظائف بدرجة نائب رئيس جامعة وانطباق أحكام قانون تنظيم الجامعات عليهما، وانتهت التحقيقات حينذاك إلى إحالة كل من الدكتورة جيهان كمال محمد، مدير المركز القومي للبحوث التربوية بوزارة التعليم والدكتور مجدي محمد أمين، مدير المركز القومي للإمتحانات لمجلس التأديب المختص للنظر فيما هو منسوب إليهما وفقًا لأحكام تنظيم الجامعات ولائحتي المركزين

وبعرض أوراق القضية رقم 84 لسنه 2017 رئاسة الهيئة، على المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس الهيئة قررت إفراد تحقيق مستقل برقم قضية للتحقيق في واقعة عدم إحالة مديري المركزين القومي للإمتحانات والقومي للبحوث التربوية للتحقيق أو لمجلس التأديب المختص وفقًا لتوصياتها في القضية رقم 76 لسنه 2016 رئاسة الهيئة.

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