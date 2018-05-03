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الخميس 03/مايو/2018 - 10:55 ص

إصابة 8 أشخاص في مشاجرة دامية بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البحيرة- أيمن بدر
dostor.org/2154435

أصيب 8 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بقرية الدسانسة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، لخلافات بسبب الميراث، وتم تحرير المحضر اللازمن وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

تلقي اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص بحدوث مشاجرة بقرية الدسانسة بدائرة المركز وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من: طرف أول: " عطيه. ا.ي " 48 سنه، عامل، مصاب بخلع بالسلامية الخامسة وقطع أوتار كف اليد اليسرى، "محمد.ا. ي " 26 سنه، عامل، " محمد.ع.س " 24 سنه، فلاح،" أحمد.ع. س " 29 سنه، فلاح، مصابين بكدمات وجروح.

وطرف ثاني: " إبراهيم. ك. س " 38 سنه، فلاح، " محمود. ك.س" 29 سنه، عامل زراعى، " سونه.ع.ا " 40 سنه، ربة منزل، مصابين بكدمات وجروح، " إنشراح.ا.ش " 45 سنه، ربة منزل، وجميعهم أبناء عمومة لخلافات على قطعة أرض " ميراث "، قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم بالضرب بالعصى، وإحداث الإصابات المشار إليها، وتم نقل المصابين لمستشفى أبوحمص العام للعلاج، وعمل اللازم لهم وغادروها.

وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ماتقدم وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابه العامة.

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