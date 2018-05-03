«خدماتى»: افتتاح 10 آلاف مركز بيع جديد قريبًا

قالت الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتي" إنها تستهدف افتتاح 10 آلاف مركز بيع جديد لتقديم خدماتها فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وتقديم الخدمات الحكومية خلال عام 2018 الجارى، تمهيدا للوصول بإجمالى منافذها المعتمدة إلى 15 ألف منفذ فى جميع أنحاء الجمهورية.



وكشف إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى بيان صحفى له اليوم الخميس عن أن "خدماتى" تسعى للوصل إلى خدمة أكثر من 10 ملايين مواطن فى الفترة المقبلة عبر خدماتها الإلكترونية فى سداد فواتير التليفون الثابت والمحمول، وتقديم العديد من الخدمات المجتمعية للمواطن المصرى.



وأوضح سعيد أن الشركة تسعى منذ بداية عام 2018 الجارى إلى تعزيز خطة الدولة نحو تطبيق الشمول المالى، حيث تعاقدت فعليا مع ثلاثة بنوك كبرى هى بنك (CIB والعربى الإفريقى وبنك الشركة المصرفية، لإتاحة شحن تطبيقها الجديد على الموبايل، وتقديم خدماتها عبر بطاقات الإنترنت ومحفظة المحمول كأحد الخدمات الإضافية التى تسعى الشركة توفيرها لملايين المصريين خلال الفترة المقبلة.



وقال: رئيس مجلس إدارة "خدماتى" إن "اهتمامنا يأتى فى إطار خطة اهتمام القطاع المصرفى بتقديم خدمات الدفع الإلكترونى والتطبيقات الذكية لتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء ومواكبة التطورات التكنولوجية وزيادة نسبة الشمول المالي".