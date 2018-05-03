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الخميس 03/مايو/2018 - 10:53 ص

خروج روما من نصف نهائي دوري الأبطال يتصدر مانشيتات الصحف الإيطالية

خروج روما من نصف
أ ش أ
dostor.org/2154430

تصدر خروج نادي روما الإيطالي من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول والجدل التحكيمي خلال المباراة اهتمامات الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الخميس، وذلك بعد فوز روما على ليفربول، مساء أمس الأربعاء، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ولكنه ودع البطولة، بعد خسارته ذهابًا بخمسة أهداف لاثنين.

ومن أبرز عناوين الصحف الإيطالية، ما ذكرته صحيفة (كوريري ديللو سبورت) والتي عنونت: "ظلم آخر.. المزيد من الأخطاء التحكيمية ضد ناد إيطالي، ركلتي جزاء واضحتين لم يتم احتسابهما"، مضيفة: "روما يخرج رافعًا رأسه، بالفوز 4-2، ومونشي يهاجم التحكيم بعد الجدل الأخير، علينا اكتشاف كيفية تحسين استخدام التكنولوجيا".

ولم تغفل الصحيفة عن مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي، قائلة: "سيميوني وفينجر، يا لها من معركة في مدريد، أتلتيكو تعادل ذهابًا 1-1، بينما جارسيا سيلقي بأوراقه أمام سالزبورج".. مختتمة برغبة يوفنتوس في التعاقد مع أنتوني مارسيال، مهاجم اليونايتد والسباق مع تشيلسي توتنهام وبايرن ميونخ.

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