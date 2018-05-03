اليوم.. «ساميت» تستعرض حلولها التكنولوجية للعاصمة الإدارية

تستعرض شركة ساميت، الشريك الاستراتيجي لشركة سيسكو، اليوم خلال فعاليات مؤتمر Cisco Connect 2018، المشاريع الخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تشمل وسائل نقل البيانات السلكية واللاسلكية مع تأمين البنية التحتية باستخدام أحدث أجهزة تأمين المعلومات، مع توفير كافة الحلول الذكية على نفس الشبكة مثل تأمين الدخول والخروج، ومواقف السيارات وشبكة الصوت.



وإيمانا من شركة ساميت بالمستقبل الواعد فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا نقل المعلومات فى مصر، وبالشراكة المثمرة مع شركه سيسكو العالمية، فإنها تتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات وتنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة على أكمل وجه.



تعود شراكة شركة ساميت وسيسكو العالمية لأكثر من عشرين عامًا، حيث بدأت فى عام 1997، وتوجت باعتماد ساميت كشريك ذهبى منذ عام 2011.



واستطاعت الشركتان، خلال هذه الفترة، تحقيق نجاحات كبيرة فى كافة القطاعات فى السوق المصرى، فى القطاع الحكومى والأمنى والمالى والخدمى وقطاع الاتصالات.



ويضم فريق عمل شركة ساميت مجموعة متميزة من المهندسين المتخصصين المعتمدين من سيسكو فى تخصصات عديدة مثل تصميم وبناء الشبكات، وبناء مراكز البيانات المتقدمة Data Center، وتأمين المعلومات (Data Security) والشبكات وأنظمة المشاركة عبر الصوت والصورة والفيديو (Collaboration and Video Conference) وأخيرًا خدمات مراكز الاتصال Enterprise Contact center وشبكات التلفزيون المغلقة CCTV، وشبكات التلفزيون عبر الإنترنت (IPTV).