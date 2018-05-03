حريق هائل في مصنع للملابس الجاهزة بالبحيرة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، حريقا هائلا، نشب في مصنع كيلوبترا للملابس الجاهزة بمدينة كفر الدوار، والمٌقام باستثمارات هندية.



وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن تلقى إخطارا، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بالواقعة.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، حيث أخمدت النيران.



وأسفر الحريق عن التهام كميات كبيرة من القماش المُعَدّ للتصنيع، وكذلك "الملابس الجاهزة وماكينات الإنتاج".



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة؛ لمباشرة التحقيق.