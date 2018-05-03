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الخميس 03/مايو/2018 - 10:52 ص

«أبو العيون»: الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من أزمات هددت كيانها

راشد أبو العيون
راشد أبو العيون
مني هيبة
dostor.org/2154426

أكد النائب راشد أبو العيون، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة نهاية 2015 انعكس إيجابيًا علي العديد من المؤشرات الاقتصادية، التي شهدت في مجموعها تحسنًا إيجابيًا ملحوظًا، خاصة الاحتياطي النقدى.

وأضاف النائب، في تصريحات خاصة لــ"الدستور": هذا الاحتياطي أنقذ مصر من أزمة مالية كان يمكن أن تهدد كيان الدولة في ظل استمرار انخفاضه، لا سيما وأنه كان قد وصل إلي منحنى خطر.

يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي ستجري، مطلع الأسبوع المقبل، مراجعة شاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، للحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق وتبلغ قيمتها مليارى دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من الصندوق حتى الآن 8 مليارات دولار.

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