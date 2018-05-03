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الخميس 03/مايو/2018 - 10:51 ص

فرج عامر يطالب بحوار مجتمعي حول تعديلات قوانين الأسرة

محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
محمد الشريف
dostor.org/2154424

صرح النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأن تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي يعد إنجازا تشريعيا كبيرا، نظرا لأهمية القانون وارتباطه الوثيق بالأسر المصرية التي تحتاج إلي المساندة.

وأضاف "عامر" أن هناك العديد من المشروعات الجيدة مقدمة من العديد من الجهات، مثل مشروع حزب الوفد، ومشروع النائبة عبلة الهواري، وتحتوي علي العديد من المواد الجيدة كتنظيم النفقات وتنظيم إجراءات التقاضي، لذا يجب البدء في إجراء حوار مجتمعي حول هذه المشروعات للخروج بقانون يراعي مصلحة الطفل.

وأعلن "عامر" تأيديه لفكرة التربية المشتركة، لما لها من تأثير إيجابي علي الصحة النفسية للأطفال واستقرارهم، كما يزيد من إحساسهم بالثقة بالنفس وتقدير الذات.

وقال "عامر" إن أقل ما يمكن تقديمه للمرأة المصرية في عامها هو تسهيل إجراءات التقاضي وتيسيرها بالتوازي مع إعلاء المصلحة الفضلي للطفل وتنظيم حقوق الرعاية المشتركة.

وطالب "عامر" بضرورة البدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قوانين الأسرة، لما تمثله من أهمية كبيرة للشارع المصري، وما يصاحب هذا القانون من زخم شعبي في الوقت الحالي نتيجة ارتباطه بمئات القضايا المنظورة حاليا في محاكم الأسرة، والبالغ عدها 163 ألفا و389 قضية خلال ديسمبر 2016 موزعة على 300 محكمة.

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