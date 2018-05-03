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الخميس 03/مايو/2018 - 10:51 ص

تراجع الطلب على الذهب عالميًا لـ 27%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2154423

تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، لأقل مستوى منذ 2008.

وذكر مجلس الذهب العالمي في تقرير صادر اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على المعدن النفيس هبط 7% إلى 973.5 طن وهو أقل مستوى منذ الربع الأول في 2008.

وأوضحت البيانات أن أكبر تراجع في الطلب كان بقيادة قطاع الاستثمار حيث هبط إجمالي الاستثمار بنحو 27% إلى 287 طن في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 393 طن في الربع المقارن من العام الماضي، فيما تراجعت الاستثمارات في السبائك والنقود بنحو 15%.




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