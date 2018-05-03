نشاط الخدمات ببريطانيا ينمو بأقل من التوقعات في أبريل

ارتفع نشاط الخدمات في بريطانيا خلال الشهر الماضي بثاني أبطأ وتيرة نمو منذ سبتمبر 2016، وبأقل من توقعات المحللين، بفعل ضعف معدل التشغيل.



وكشفت بيانات مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات، اليوم الخميس، عن أن نشاط الخدمات في بريطانيا صعد إلى 52.8 في أبريل، مرتفعًا من أقل مستوى في 20 شهرًا المُسجل في مارس عند 51.7 نقطة.



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن نشاط الخدمات في بريطانيا سيرتفع إلى 53.5 نقطة.



وأوضحت البيانات أن نشاط الأعمال ارتفع بوتيرة خافتة في مارس، فيما نما معدل التشغيل بأضعف وتيرة منذ مارس 2017.



وارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.3615 دولار.