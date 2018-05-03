القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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الخميس 03/مايو/2018 - 09:39 ص

«الإسكان»: 35 مليون جنيه لتطوير الأماكن الخطيرة برأس البر

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
الدستور
dostor.org/2154315

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جاري العمل حاليًا فى خطوات إزالة منطقتي شمال وجنوب الصيادين، بمدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، لتنفيذ أعمال تطوير آخر منطقتين غير آمنتين بالمحافظة، موضحًا أنه بالانتهاء من تطوير المنطقتين، ستصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات غير الآمنة.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن المنطقتين بهما حوالى 194 وحدة سكنية على مساحة إجمالية حوالي 8 أفدنة من أراضى أملاك الدولة، مضيفًا أن مشروع التطوير يتضمن إنشاء 10 عمارات سكنية، توفر حوالي 200 وحدة سكنية، بتكلفة اجمالية 35 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الأهالي، وتم صرف قيمة إيجارات (800 جنيه) لمدة سنة مقدمًا، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأهالي سيعودون إلى المنطقة بعد تطويرها، للسكن فى وحداتهم الجديدة.

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