اليوم وغدا.. بورصة اليابان فى عطلة رسمية

تتوقف تداولات سوق الأسهم اليابانية، اليوم وغدا، احتفالًا بعيد وطني يُعرف باسم "يوم الدستور"، على أن تستأنف التعاملات بداية من الأسبوع المقبل.



ولم تعمل سوق الأسهم في طوكيو هذا الأسبوع سوى يومين، إذ كانت اتخذت من يوم الإثنين عطلة رسمية احتفالًا بما يُعرف بيوم "شوا"، وهو عيد وطني يُخلد تحول سياسية واقتصادية مهمة في اليابان خلال القرن الماضي.



وأنهى مؤشر "نيكي" تعاملات أمس على تراجع بنحو 0.2% إلى 22472.8 نقطة.



وبحلول الساعة 8:10 صباحا بتوقيت جرينتش، ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 109.71 ين.