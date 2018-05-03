الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل قبيل بيانات التضخم

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، قبيل الإعلان عن بيانات التضخم، وبالتزامن مع هبوط في نظيرتها الأمريكية.



،تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 386.6 نقطة، كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7537.1 نقطة بنسبة انخفاض 0.08%.



أما مؤشر "داكس" الألماني فانخفض بنحو 0.2% مُسجلًا 12780.1 نقطة، بينما تراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 5517.5 نقطة.



وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1970 دولار.



ويتزامن مع هبوط الأسهم الأوروبية تراجع في نظيرتها الأمريكية، حيث هبط مؤشر "داو جونز" للجلسة الرابعة على التوالي في ختام جلسة أمس وفقد 174 نقطة إلى 23924.9 نقطة.



وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر أمس تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند مستوى يتراوح بين 1.50% إلى 1.75% وفقًا للتوقعات.



ومن المقرر أن تعلن منطقة اليورو عن بيانات معدل التضخم لديها في وقت لاحق من اليوم، فضلًا عن بيانات أسعار المنتحين.



كما لاتزال الشركات والبنوك الأوروبية مستمرة في الإعلان عن نتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الجاري.