«أكتوبر»: رفع كفاءة المحور بـ55 مليون جنيه

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم التنسيق مع شركة ماجد الفطيم – مصر مالكة "مول مصر" المُنفذ بطريق الواحات بالمدينة، للمشاركة فى تطوير أحد محاور الطرق الرئيسية المهمة بالتوسعات الشرقية بالمدينة بطول 6 كم وعرض 40 م، والذى يربط طريق محور 26 يوليو بطريق الواحات مارًا بالمدينة التعليمية، وبعض التجمعات السكنية، ومول مصر.



وأفادت الشركة بقيامها بالتنسيق لتنفيذ أعمال رفع كفاءة المحور، بتكلفة تصل إلى 55 مليون جنيه، تتحملها الشركة بالكامل، موضحًا أن أعمال التطوير تتضمن إزالة طبقات الأسفلت المتهالكة بالحارتين بالطريق، ورفع جميع المخلفات على جانبى الطريق، وضبط جميع أغطية ومناسيب المطابق وغرف المحابس، وإعادة رصف حارتى الطريق مع عمل الأرصفة والتبليطات اللازمة، وزراعة الجزيرة الوسطى، وبدأ تنفيذ الأعمال منذ أيام.





وفي سياق متصل، قال بدوي أن الجهاز قام بالتنسيق مع بعض المستثمرين بالمدينة لتطوير وزراعة جزر وحرم بعض المحاور الرئيسية، ومنها، تطوير وزراعة جزيرة محور العبور بطول 13 كم وعرض 7 م بمساحة حوالى 21 فدانًا، وهذا المحور يربط طريق الواحات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى مارًا بميدان العبور (جهينة)، وبدأ تنفيذ الأعمال منذ 3 أشهر، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال شهر، بتكلفة تقدر بـ8 ملايين جنيه، تتحملها 3 شركات مشاركة فى أعمال التنمية، بجانب التنسيق مع شركة مراكز المدينة لتطوير المنطقة عند تقاطع طريق محور جمال عبدالناصر ومحور العبور، بمساحة 25 فدانًا، وبدأ تنفيذ الأعمال منذ شهر، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر، بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه تتحملها الشركة، وتشتمل الأعمال التى يجرى تنفيذها، على عمل مسارات للدراجات، وممشى للمواطنين، وبرجولات، ومقاعد، ومناطق خضراء، ومناطق ترفيهية، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة "جهينة" لتطوير جميع المساحات أسفل كوبرى العبور عند تقاطع محور العبور مع طريق محور 26 يوليو، وكذلك الجزيرة الوسطى عند مداخل ومخارج الكوبرى، وبدأ تنفيذ الأعمال منذ 15 يومًا، ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهر، بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه تتحملها الشركة.



وأشار إلى أنه يجرى التنسيق مع بعض المستثمرين لزراعة وتجميل حرم طريق محور 26 يوليو أمام السياحية (4، 6)، ومنطقة غرب سوميد بطول 2 كم وعرض 50 م بمساحة 150000 ألف م2 كمرحلة أولى، وتتضمن الأعمال: عمل مسارات للدراجات، وممشى للمواطنين، ومقاعد، وزراعات، ومناطق ترفيهية، بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه، كما تم التنسيق مع إحدى الجامعات الخاصة لتنفيذ كوبرى مشاة، بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه.