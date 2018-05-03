«مدبولي»: 120 مليون جنيه تكلفة التنمية بـ 6 أكتوبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر يقوم بالتنسيق مع القطاع الخاص، وممثلى بعض الشركات والمستثمرين بالمدينة، للمشاركة فى تنفيذ مخططات التنمية، فى إطار سياسة الدولة نحو مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ المخططات التنموية.



وأوضح مدبولي أن الأعمال التى تم ويجرى تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع المدنى، والقطاع الخاص للمشاركة فى بعض محاور التنمية بالمدينة، تقدر تكلفتها بحوالى 120 مليون جنيه، تتحملها الشركات دون تكلفة الدولة أى أعباء مالية، ويستفيد منها جميع المواطنين القاطنين بالمدينة والمترددين عليها.

