«الزراعة» تواصل استعداداتها لرمضان

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، استعداداتها لشهر رمضان الكريم من خلال تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطري استعداد لرمضان بتشديد الرقابة البيطرية على الأسواق، رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ما قبل شهر رمضان.