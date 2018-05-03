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الخميس 03/مايو/2018 - 09:13 ص

لافروف: الولايات المتحدة ماضية عمليًا فى تفكيك سوريا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ
dostor.org/2154294

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة تنشط في التمركز شرق نهر الفرات في سوريا، وتمضي عمليا في نهج تفكيك سوريا.

وأضاف، في تصريح لمجلة «بانوراما» الإيطالية اليوم الخميس، نقلته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية: بالرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض تعهدا بأن هدفهما الوحيد هو طرد الإرهابيين من سوريا، نلاحظ أن الولايات المتحدة تنشط حاليا في التمركز على ضفة الفرات الشرقية.

وتابع الوزير قائلا إن الولايات المتحدة تسير عمليا في سياسية تفكيك سوريا، مشيرا إلى أن بعض حلفاء الولايات المتحدة يشجعون هذا التوجه.

وفي نفس السياق، نقلت قناة «روسيا اليوم» عن لافروف قوله: لسوء الحظ فإننا نواجه مرارا هذا الوضع، وذلك ليس فقط فيما يخص العلاقات الروسية الأمريكية، بل وفي الملفات الدولية الأخرى، عندما لا تتفق تصريحات واشنطن مع أعمالها الحقيقية.

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