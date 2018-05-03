القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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الخميس 03/مايو/2018 - 09:06 ص

اليابان تسعى لمنع التدخين خلال أوليمبياد 2020

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2154290

قررت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بالعاصمة في يونيو المقبل يهدف إلى الحد من التدخين السلبي، كخطوة مهمة تجاه منع التدخين خلال دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية عام 2020 في طوكيو.

وتأمل حكومة العاصمة في التطبيق الكامل للمرسوم، الذي يدعو إلى فرض حظر شامل على التدخين في المطاعم والحانات بصرف النظر عن عدد العاملين وحجم المنشأة قبل دورة الألعاب التي سوف تبدأ في يوليو 2020.

وأشار موقع صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية إلى أن هذا الإجراء سيكون أكثر صرامة من الوثيقة الوطنية التي تهدف أيضا إلى مراجعة قانون التدخين الذي قدمته وزارة الصحة إلى الجلسة الحالية لمجلس النواب "الدايت".

وتستثني الوثيقة الوطنية المنشآت التي بها مساحات لتناول الطعام والشراب بمساحة 100 متر مربع أو أقل من التشريع.

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