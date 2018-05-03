القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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الخميس 03/مايو/2018 - 09:04 ص

سفارة استونيا بالقاهرة تحتفل بمرور 100 عام على إقامة الدولة

ساندر سونا سفير استونيا
ساندر سونا سفير استونيا بالقاهرة
أ ش أ
dostor.org/2154288

احتفلت سفارة استونيا بالقاهرة بذكري مرور 100 عام علي إقامة الدولة ؛ حيث نظمت بهذه المناسبة احتفالا كبيرا بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدي مصر.

وقال ساندر سونا، سفير استونيا بالقاهرة - في كلمة افتتاح الحفل الذي أقيم الليلة الماضية : إننا نحتفل اليوم بمرور 100 عام علي إقامة دولتنا التي استطاعت أن تبني دولة ديمقراطية حديثة قوية تعيش في رفاهية فضلا عن شريك متطور جدير بالثقة وحليف علي الساحة الدولية.

وأضاف: استونيا سوف تستمر في السعي إلي تعزيز علاقتها مع مصر بعد فتح سفارتها في القاهرة منذ عشرة أعوام.

وتابع: بالرغم من أن استونيا كانت جزءا من الحضارة، إلا أنها لم تكن دولة إلا خلال القرن الماضي، ولكن بالعزيمة والإصرار والهدف الواضح، استطعنا بناء دولة علي أساس الديمقراطية والفرص المتساوية وسيادة القانون.

وأكد السفير ساندر سونا أن حكومة بلاده عازمة على العمل علي القضايا التي لم تحققها في أول 100 عام من إقامة الدولة.

الجدير بالذكر أن استونيا وقعت على مر التاريخ تحت سيطرة الدانماركيين والسويديين والألمان والروس حتى عام 1918 حيث تم إعلان الاستقلال، واعترفت الأخيرة باستونيا عام 1920 وأُعلن قيام جمهورية برلمانية وتأميم أراضي النُبلاء في نفس العام.

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