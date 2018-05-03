«شكري» يصل إلى جوبا للمشاركة في افتتاح مجلس التحرير الوطني

وصل سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم الخميس إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، حيث سيشارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان خلال الفترة من 3 – 5 مايو الجاري.



وتأتى المشاركة المصرية في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق السلام والاستقرار فى جنوب السودان، حيث قدمت مصر الدعم لمبادرة الرئيس سلفا كير لإنشاء لجنة تسيير الحوار الوطني، فضلًا عن استضافتها لمباحثات مسار آروشا لإعادة توحيد الحركة الشعبية، ومشاركتها في رعاية تلك المباحثات بالتعاون مع أوغندا.



ويعد مجلس التحرير الوطني ثاني أعلى جهاز في الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد المكتب السياسي، ويتكون من 170 عضوًا ممثلين للولايات المختلفة في جنوب السودان.