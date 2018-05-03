مناورات بحرية في إندونيسيا تشارك فيها 37 دولة

يشارك حوالي 5500 من أفراد القوات البحرية من 37 دولة في التدريبات البحرية المتعددة الأطراف، التي تجرى في مياه لومبوك بمحافظة نوسا تنجارا الغربية، من الخامس وحتى التاسع من مايو الجاري، وسيشارك فيها هذا العام 51 سفينة حربية وثلاث طائرات ثابتة الجناحين وثماني مروحيات. وتتبع 35 وحدة من السفن الحربية البحرية الإندونيسية.



وقال الليفتنانت كولونيل سوراتنو، المتحدث باسم الأسطول الشرقي للبحرية الإندونيسية، إن البحرية الإندونيسية تنهي استعداداتها للتدريبات التي ستتركز في مياه ميناء ليمبار بغرب لومبوك في نوسا تنجارا الغربية.



وأشار إلى أن عدد المشاركين آخذ في الازدياد، حيث كان حوالي أربعة آلاف من أفراد البحرية من 34 دولة قد شاركوا في التدريبات عام 2016، مشيرا إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي لدعم السياحة في لومبوك.



وأشار موقع صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية إلي أن هذه هي ثالث مرة تستضيف فيها إندونيسيا هذه التدريبات، التي تجرى مرة كل عامين، وستحمل هذا العام اسم "التعاون من أجل الاستجابة للكوارث والمسائل الإنسانية".