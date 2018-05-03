القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحى السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
عالم
الخميس 03/مايو/2018 - 08:59 ص

مناورات بحرية في إندونيسيا تشارك فيها 37 دولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2154284

يشارك حوالي 5500 من أفراد القوات البحرية من 37 دولة في التدريبات البحرية المتعددة الأطراف، التي تجرى في مياه لومبوك بمحافظة نوسا تنجارا الغربية، من الخامس وحتى التاسع من مايو الجاري، وسيشارك فيها هذا العام 51 سفينة حربية وثلاث طائرات ثابتة الجناحين وثماني مروحيات. وتتبع 35 وحدة من السفن الحربية البحرية الإندونيسية.

وقال الليفتنانت كولونيل سوراتنو، المتحدث باسم الأسطول الشرقي للبحرية الإندونيسية، إن البحرية الإندونيسية تنهي استعداداتها للتدريبات التي ستتركز في مياه ميناء ليمبار بغرب لومبوك في نوسا تنجارا الغربية.

وأشار إلى أن عدد المشاركين آخذ في الازدياد، حيث كان حوالي أربعة آلاف من أفراد البحرية من 34 دولة قد شاركوا في التدريبات عام 2016، مشيرا إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي لدعم السياحة في لومبوك.

وأشار موقع صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية إلي أن هذه هي ثالث مرة تستضيف فيها إندونيسيا هذه التدريبات، التي تجرى مرة كل عامين، وستحمل هذا العام اسم "التعاون من أجل الاستجابة للكوارث والمسائل الإنسانية".

موضوعات متعلقة

السلطات الإندونيسية تطرد صحفية «BBC»

إندونيسيا تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع حرائق الغابات

في اليوم العالمي لها.. أكثر 10 دول مُعرضة لخطر «نقص المياه»

الطيب: وحدة خاصة للتواصل مع خريجي الأزهر بإندونيسيا

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ

منذ يومين

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ يومين

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ 3 أيام

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ 3 أيام

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

الآن

مستوطنون يحرقون العلم الفلسطينى بالخليل

إصابة 30 شخصًا فى انفجار بلندن

بالصور.. إيهاب توفيق فى حفل تدشين نادى ليونز هارمونى

«مثلث التدوير».. بداية شباب كلية الهندسة لاستخراج مجسمات الـ3D (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

ألبومات الصور

«سليم الأنصاري هينتقم».. كلمة سر «كلبش2»

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها (صور)

إيمان الزيدي في علاقة عاطفية مع عمر السعيد بـ«مليكا» (صور)

«الدستور» في كواليس «كوميديا البؤساء» قبل عرضها (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

كشكول

"شوقي" يكشف تفاصيل نظام التعليم الجديد علي "الفيس بوك"

أولياء أمور التجريبيات ينظمون وقفة احتجاجية أمام التعليم.. غدا

غدا.. اجتماع المرشحين للعمل بكنترول الثانوية بقنا

خريجى دفعة 98 بطب المنوفية يتبرعون بـ218 ألف جنيه للمستشفيات الجامعية

بالصور.. حفل تخرج دفعة جديدة فى "زراعة عين شمس"

الأمصار

مصر: انخفاض استهلاك بنزين 92 إلى 4%

السودان يغلق 13 ممثلية دبلوماسية لدوافع اقتصادية

انفجار شمالي لندن في احتفال يهودي

مقتل 8 ضباط من الشرطة الأمريكية في انفجار بولاية كونيتيكت

إصابة 4 جراء انفجار في ولاية كونيتيكت الأمريكية

منوعات

دراسة ترصد أبرز 5 هدايا من الصين لرؤساء أمريكيين

اليابان تسعى لمنع التدخين خلال أوليمبياد 2020

عجوز صيني يبحث عن شخص يتبناه

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام» يناقش لائحة الجزاءات الداخلية للمخالفين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك