البرتغال تشترى 272 مليون عملة معدنية صغيرة من أيرلندا

اضطرت البرتغال، بسبب نقص العملات المعدنية الصغيرة "الفكة"، إلى استيراد 272 مليون قطعة من العملات المعدنية فئة 1 و2 سنت وهو جزء من اليورو لسد العجز لديها.



وذكر موقع صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" البرتغالية، أنه في الوقت نفسه، باعت البرتغال 1ر2 مليون من القطع المعدنية فئة 2 يورو.



ووصفت هذه الخطوة بأنها "أكبر عملية لوجستية" تنطوي على عملات منذ نهاية العمل بعملة "الأسكودو" قبل اعتماد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" كعملة رسمية بالبلاد في يناير عام 2002.